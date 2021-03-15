الولايات المتحدة – كشفت شركة “تسلا” الأمريكية للسيارات عن حدوث تغيير في الصفة الوظيفية لمدير الشركة العام إيلون ماسك ومديرها المالي زاك كيركخورن.

وجاء في بيان صدر عن الشركة نشر على موقع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC): “ابتداء من 15 مارس الجاري تغير الوصف الوظيفي لإيلون ماسك إلى Technoking، أما زاك كيركخورن فقد تم تغير الوصف الوظيفي له إلى Master of Coin”.

ويترجم لقب ماسك الجديد كـ “ملك التكنولوجيات” ولقب كيركخورن كـ “سيد النقود (العملة)”.

كذلك أشار البيان إلى أن إيلون وزاك سيحتفظان بمنصبيهما كرئيس تنفيذي ومدير مالي لشركة “تسلا”.

وكان ماسك وقع عام 2018 اتفاقا مع لجنة SEC التي كانت تتهمه بتزوير الأوراق المالية.

وتعود أسباب اتهامات اللجنة إلى تغريدة لماسك أعلن فيها عن جاهزيته لجعل “تسلا” شركة غير علنية ويقدر سعر سهمها 420 دولارا. ولم تتأكد هذه المعلومات فيما بعد، غير أن الوضع أدى إلى تقلبات حادة في سعر أسهم الشركة التي يعتبر ماسك أكبر مساهم فيها.

وكتبت وسائل إعلام نهاية الأسبوع الماضي أن مستثمرا لـ “تسلا” رفع دعوى قضائية ضد ماسك ومجلس إدارة شركة “تسلا” بسبب تغريدات ماسك في “تويتر”. وأعلن المستثمر أن ماسك انتهك أكثر من مرة شروط اتفاقه مع لجنة SEC و”كان يواصل نشر تغريدات دون تنسيق مسبق مع اللجنة”.

المصدر: نوفوستي

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