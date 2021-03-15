مصر – وافق مجلس وزراء الصحة العرب، على توصية مصرية لإنشاء منصة عربية لتبادل الخبرات حول الجهود المبذولة في التصدي لجائحة كورونا بين الدول الأعضاء، تحت مظلة جامعة الدول العربية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، أن وزيرة الصحة المصري، هالة زايد، نوهت خلال اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب لمناقشة جدول أعمال الدورة الـ54، الذي ترأسته افتراضيا، إلى “ضرورة إنشاء منصة عربية لمجلس وزراء الصحة العرب، لتبادل الخبرات وقصص النجاح حول الجهود المبذولة في التصدي لجائحة كورونا بين الدول الأعضاء”.

وأشار خالد مجاهد إلى أن تلك المنصة “ستتضمن آلية الاستجابة السريعة لاحتياجات الدول، وإمدادها بالمساعدات الطبية في ظل الأزمة الحالية، وأن الوزيرة أكدت استعداد وزارة الصحة والسكان المصرية، لتقديم الدعم الفني الكامل لإنشاء المنصة خلال شهرين”.

وبينت هالة زايد أن “المنصة ستسهم في فتح قنوات للمناقشة بين صانعي القرارات بالدول العربية”، مشددة على “أهمية أن تشمل المنصة نتائج مشاركة الدول في التجارب الإكلينيكية للقاحات المضادة لفيروس كورونا، واستراتيجيات الدول لمواجهة الأمراض الوبائية، بالإضافة إلى إتاحة التشريعات التي تجريها الدول في المجال الصحي لتبادل وتعميم تلك التشريعات للاسترشاد بتجاربها في الموضوعات المختلفة والاستفادة منها بما يسهم في تسريع وضع التشريعات، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الصحية لللاجئين، من خلال المنصة بما يضمن حشد موارد الدول العربية لتقديم الدعم للنازحين واللاجئين”، وفق المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية.

المصدر: “الوطن”

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