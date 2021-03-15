 مصر تحنط سمكة نابليون النادرة للمرة الثانية بعد أكثر من 200 عام – صحيفة المرصد الليبية
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مصر – قام فريق من معهد علوم البحار في مصر بتحنيط سمكة نابليون النادرة والتي عثر عليها في أحد محال الأسماك بالبحر الأحمر.

وقال مدير متحف علوم البحار بمدينة الغردقة محمود عبد الراضي، إن وزن سمكة نابليون يبلغ حوالى 60 كيلوغراما، وطولها أكثر من 160 سنتميترا، وتم العثور عليها في حملة داخل محل لبيع الأسماك بمحافظة البحر الأحمر.

مصر تحنط سمكة نابليون النادرة للمرة الثانية بعد أكثر من 200 عام

وأوضح أنه تم نقلها على الفور لمتحف علوم البحار بالغردقة لحمايتها لكونها مهددة بالانقراض، موضحا أن “سمكة نابليون” أو “شاحنة الموج” وهو الاسم العلمي لهذه السمكة، هي سمكة من عائلة سمك الرأس وهي من الأسماك الكبيرة التي تعيش بين الشعاب المرجانية في المحيط الهندي والمحيط الهادئ، وتوجد أيضا في البحر الأحمر وخاصة عند رأس محمد بمصر.

مصر تحنط سمكة نابليون النادرة للمرة الثانية بعد أكثر من 200 عام

وتعد هذه هي السمكة الثانية داخل المعهد خاصة وأن الأولى تم تحنيطها في ثمانينيات القرن قبل الماضي.

المصدر: RT

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