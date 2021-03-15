ميانمار – أعلن مجلس إدارة الدولة في ميانمار، اليوم الاثنين، فرض الأحكام العرفية في بلدات نورث داغون، وساوث داغون، وداغون سيكان، ونورث أوكالابا، في منطقة يانغون، بحسب مكتب قائد قوات الدفاع.

ووفقا للإعلان، “تم منح السلطة الإدارية والقضائية لقائد منطقة يانغون لتطبيق الأمن والحفاظ على سيادة القانون والسكينة، إذ أنه جرى فرض الأحكام العرفية، أمس الأحد، في بلدتي هلاينغثايا وشوي بي ثار بمنطقة يانغون، بعد تعرض بعض المصانع في البلدات للإحراق”.

وفي 1 فبراير أطاح جيش ميانمار بالحكومة وأعلن حالة الطوارئ لمدة عام، واتهم حزب مستشارة الدولة، أونغ سان سو تشي، بتزوير الانتخابات.

وصرح مين أونغ هلينغ، القائد العسكري للبلاد، في خطاب متلفز إلى الأمة في فبراير، بأن لجنة الانتخابات استخدمت جائحة كورونا – كوفيد 19 كذريعة لمنع الحملات الانتخابية النزيهة قبل الانتخابات العامة العام الماضي.

المصدر: وكالات

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