إسبانيا – ينتظر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رقما قياسيا جديدا في مباراة فريقه برشلونة أمام ضيفه هويسكا، اليوم الاثنين، في المرحلة الـ27 من الدوري الإسباني.

وفي حال مشاركته في مباراة اليوم، سيصل ميسي إلى مباراته الرسمية رقم 767 بقميص برشلونة في جميع المنافسات، ليعادل بذلك الرقم القياسي المسجل باسم تشافي هيرنانديز، الخاص بعدد المشاركات في المباريات مع “البارسا”.

وسيكون بمقدور ميسي فض شراكته مع تشافي، يوم الأحد المقبل، في حال مشاركته أمام ريال سوسييداد.

وسبق لميسي تسجيل العديد من الأرقام القياسية مع برشلونة الذي انضم إليه عندما كان عمره 13 عاما، في العام 2000، قبل ظهوره الأول مع تشكيلة الفريق الأول في 2004.

وحطم النجم الأرجنتيني (33 عاما)، الرقم القياسي المسجل باسم سيزار، وأصبح الهداف التاريخي للنادي في 2012، وتبلغ حصيلته مع النادي حاليا 659 هدفا، كما تفوق على الرقم القياسي لأندريس أنيستا، ليصبح اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب مع برشلونة في أغسطس 2018، وتبلغ حصيلته حاليا 34 لقبا.

المصدر: وكالات

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