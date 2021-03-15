وزير بريطاني: ليس على رئيس شرطة لندن الاستقالة بسبب الاعتقالات أثناء الوقفة الاحتجاجية

وزير بريطاني: ليس على رئيس شرطة لندن الاستقالة بسبب الاعتقالات أثناء الوقفة الاحتجاجية

إنجلترا – أكد وزير الشرطة البريطاني، اليوم الاثنين، إنه لا يؤيد الدعوات الموجهة لقائد شرطة لندن كريسيدا ديك للاستقالة بعد أن فضت الشرطة وقفة احتجاجية على امرأة قتلت.

ولدى سؤاله عما إذا كان يؤيد الدعوات التي تطالب ديك بالاستقالة، قال كيت مالتهاوس، وزير الجريمة والشرطة، لشبكة سكاي: “لا، أنا لا أفعل”.

وأضاف “إنني أدرك أن الشرطة في وضع صعب للغاية، أعني طوال هذا الوباء، لقد طلبنا منهم القيام بعمل لم يسبق لهم القيام به من قبل، والوقوف بين الجمهور بالطريقة التي لم يعتاد عليها أي منا”.

وتشهد بريطانيا توترا متزايدا على خلفية جريمة القتل التي راحت ضحيتها المواطنة سارة إيفرارد في لندن، واتهام ضابط في الشرطة بقتلها.

وتعرضت الشرطة البريطانية لانتقادات واسعة النطاق داخل البلاد، لاستخدامها أساليب القوة لتفريق مظاهرة نسائية نظمت السبت الماضي للمطالبة بتوفير الأمان في الشوارع ووضع حد للعنف ضد المرأة.

المصدر: رويترز

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