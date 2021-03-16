ألمانيا تخطط لفتح مكاتب لشؤون إنتاج وقود الهيدروجين في روسيا والسعودية

ألمانيا تخطط لفتح مكاتب لشؤون إنتاج وقود الهيدروجين في روسيا والسعودية

ألمانيا – أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن بلاده تخطط لفتح مكاتب لشؤون إنتاج وتوريد وقود الهيدروجين في كل من موسكو والرياض.

وقال في خطاب ألقاه اليوم الثلاثاء في مؤتمر فيديو “Berlin Energy Translation Dialogue” المكرس لقضايا الانتقال من مصادر الطاقة التقليدية إلى مصادر الطاقة المستأنفة: “يجب علينا دعم المصدرين الحاليين لأنواع الطاقة التقليدية، إذا أردنا منع وقوع تقلبات سياسية”.

وأضاف: “بهذا الصدد ستقوم وزارة الخارجية بتوسيع الحوار مع منتجي موارد الطاقة التقليدية مثل روسيا والسعودية لكي كان بإمكانهما تعديل نماذج أعمالهم في الوقت المناسب. ومع أخذه بعين الاعتبار نعمل حاليا على إنشاء مكاتب لشؤون (إنتاج وتوريد) الهيدروجين بما في ذلك في موسكو والرياض”.

وأشار ماس أيضا إلى أن “ألمانيا ستستثمر في السنوات القادمة” ملياري يورو لتشجيع سوق الهيدروجين الدولية”.

المصدر: تاس

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