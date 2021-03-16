البيت الأبيض: بايدن لن يزيد الضرائب على أي أمريكي يقل دخله السنوي عن 400 ألف دولار

البيت الأبيض: بايدن لن يزيد الضرائب على أي أمريكي يقل دخله السنوي عن 400 ألف دولار

واشنطن – أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي امس إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ما زال ملتزما بتعهده الذي قطعه أثناء حملته الانتخابية، بعدم زيادة الضرائب على الأفراد.

وأضافت بساكي أنه لن يزيد الضرائب على أي أمريكي يقل دخله السنوي عن 400 ألف دولار.

وصرحت بأن إدارة بايدن تعمل عن كثب مع أعضاء الكونغرس لإيجاد أفضل السبل لتمويل خطط حزمة طموحة للبنية التحتية، لكن تلك الخطط لم يتم حتى الآن وضع اللمسات النهائية عليها.

وأشارت إلى أن بايدن “يعطي الأولوية والتركيز دوما للأفراد الذين يدفعون حصتهم العادلة من الضرائب ويركز أيضا على الشركات التي ربما لا تدفع حصتها العادلة”.

المصدر: رويترز

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