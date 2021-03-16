ليبيا – اعتبر المحلل السياسي هشام الحاجي أنّ الأولويات التي طرحتها حكومة الدبيبة في خطاب التكليف أو في جلسة نيل الثقة أمام البرلمان لن يسير تنفيذها بشكل سليم ما لم يتم فتح باب المحاسبة، والتعاطي مع الملفات التي يثبت فيها ارتكاب تجاوزات من السلطات المتخلية طوال السنوات الأخيرة، وما خلفته سياساتها من انهيار اقتصادي وتفقير للشعب الليبي، وفق قوله.

الحاجي قال في تصريح لموقع “إرم نيوز”: “في تجارب الانتقال الديمقراطي يسير مسار المحاسبة جنبًا إلى جنب مع المسار السياسي، حيث يُفترض أن تتجه ليبيا نحو إجراء الانتخابات نهاية العام الحالي، وهو استحقاق سيكون متاحًا لأعضاء حكومة السراج المشاركة فيه، ما يعني أنّ هناك ضرورة لمعالجة الملفات المشتبه بها قضائيًا، ومحاسبة المتورطين في ارتكاب تجاوزات مهما كان نوعها، قبل الاستحقاق الانتخابي، لقطع الطريق أمام كل من تتعلّق به شبهة فساد”.

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