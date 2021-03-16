ليبيا – قال عضو المجلس الدولة الاستشاري منصور الحصادي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين إن أداء الحكومة لليمين الدستورية في طبرق كان مشهدًا رائعًا في تاريخ ليبيا ومحطة مهمة في مدينة طبرق دار السلام.

الحصادي المقرب من مجلس شورى مجاهدي درنة الارهابي أشار خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنه تمت توجيه دعوة لعبد الحميد الدبيبة لتكون كل المختنقات في كل المدن الليبية من أولوياته، كدرنة التي تعرضت لعديد من المشاكل من بعد “ثورة 17 فبراير” حسب قوله.

وتابع: “من حق حكومة الوحدة الوطنية أن تكون لها خصوصية، درنة لم تمثل في حكومة الدبيبة، ولذلك نتمنى أن يكون هو ممثلًا كرئيس حكومة، ويذهب لزيارتها ويقف على الاحتياجات والمختنقات الضرورية للمدينة، وكذلك أن يولوا مهجريها اهتمامًا خاصًا وحتى مهجري كل ليبيا والمحسوبين على النظام السابق وتاورغاء. درنة بحاجة لوقفة في الكثير من مؤسساتها، خاصة القطاع الصحي ومجابهة كورونا وتفعيل ميناء درنة واستكمال المشاريع المتوقف”.

كما دعا الدبيبة إلى احتواء الشباب لإنهاء واستئصال فكرة التطرف والإرهاب وتوظيفهم ودعم الثقافة والرياضة، مؤكدًا على أنهم سيكونون داعمين لهذه الحكومة في كل ليبيا.

ونوّه إلى أنهم بصدد إعداد مذكرة تفصيلية توضح احتياجات ومختنقات درنة من أجل تحقيق الاستقرار في كل المدن الليبية.

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