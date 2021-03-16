مصر – تستعد الحكومة المصرية للإعلان عن إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم، بالمحلة الكبرى بتكلفة تصل إلى نحو 900 مليون جنيه.

ومن المقرر أن يتم الانتهاء منه نهاية العام الجاري، وذلك بعدما تعرضت أعمال تنفيذه لتأخير خلال الفترة الماضية نتيجة جائحة كورونا.

وبحسب بيانات الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الخاصة بالمصنع، فإن هذا المصنع يعد الأكبر في العالم، وسيساهم في نقلة كبيرة للصناعة في مصر كباكورة لتطوير وتحديث صناعة الغزل والنسيج، من خلال خطة الحكومة لتطويره بتكلفة تزيد على 21 مليار جنيه وتنتهى في أقل من عامين، ولا سيما أن هناك تركيزا كبيرا على زيادة الصادرات وتحسين جودة الإنتاج، من خلال استيراد أحدث الماكينات من إيطاليا وسويسرا.

وبحسب المعلومات الخاصة بتفاصيل المصنع، فإنه “يقام على مساحة حوالي 62.5 ألف متر مربع، ويستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن غزل / يوم، بما يعنى استهلاك نحو 300 ألف قنطار قطن طويل سنويا مما يعلى من القيمة المضافة للقطن بدلا من تصديره خام للخارج، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية قبل نهاية 2021”.

وأشارت مصادر بقطاع الأعمال العام، إلى أنه “جار تدريب العاملين على الماكينات الحديثة التي سيتم تركيبها في المصنع وفي المصانع التي سيتم تطويرها الفترة المقبلة في القاهرة وكفر الدوار ومناطق الدلتا، وهي المصانع التي ستحول خسائر الشركات التي تقارب الـ3 مليارات جنيه سنويا إلى أرباح”.

المصدر: اليوم السابع

Share and Enjoy ! 0 Shares