ليبيا – قال المحلل السياسي محمد صالح العبيدي إنّ الإصلاح الجذري والانتقال بليبيا من مرحلة الفوضى والاقتتال إلى مرحلة الاستقرار يتطلب تركيز مسار المحاسبة، وضمان عدم تكرار التجاوزات والانتهاكات الحاصلة، وهي خطوات ضرورية لإقامة دولة عادلة ذات مؤسسات قوية.

العبيدي أشار في تصريح لموقع “إرم نيوز” إلى أنّ توقيت نشر تقرير ديوان المحاسبة سنة 2019 يُعدّ مناسبًا لفتح الملفات التي ينبغي أن تُفتح، والتعجيل بحسمها قضائيًا، ومحاسبة مرتكبي التجاوزات بشكل عادل، قبل المضي إلى إجراء الانتخابات.

ولفت إلى أنّ القفز عن هذا الملف قد يُنتج مشهدًا سياسيًا تطغى عليه شبهات الفساد، الأمر الذي سيزيد من تعقيد الوضع ومن قتامته، ويعسّر عملية الإصلاح التي ينشدها الليبيون.

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