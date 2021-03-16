ليبيا – أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير تسلم بلاده دفعة ثانية من أقارب مواطنين لها قاتلوا في صفوف تنظيم “داعش” الإرهابي، كانوا موجودين بمراكز إيواء في ليبيا.

عبد الكبير وفي تصريح لوكالة “الأناضول” التركية قال: “تم مساء الإثنين في معبر راس جدير الحدودي مع ليبيا تسلم دفعة ثانية من أقارب الإرهابيين التونسيين، الذين كانوا موجودين بعدد من المراكز الليبية”.

وأضاف أن المجموعة تتكون من 8 أشخاص وهم 5 أطفال و3 نساء، مردفًا: “تم الاحتفاظ بالنساء في مركز تابعة للسلطات التونسية، لاستكمال عمليات التحري الأمني، في حين تم إيواء الأطفال في مراكز إيواء تابعة للجنة الوطنية التونسية المهتمة بهذا الملف (اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب/ حكومية)”.

وبحسب عبد الكبير، فإنه تم الاتفاق مع الجانب الليبي على تسليم بقية أقارب الإرهابيين التونسيين الموجودين في مراكز إيواء ليبية على 3 دفعات أخرى، ولم يحدد العدد الإجمالي للمواطنين التونسيين الموجودين بمراكز إيواء أقارب الإرهابيين في ليبيا.

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