ليبيا – قالت فيروز النعاس الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية الذي يقوده محمد المقريف إن انعقاد جلسة مجلس النواب في طبرق من أجل أداء الحكومة لليمين الدستورية يمثل يومًا تاريخيًا في ليبيا.

النعاس وفي حديها لبرنامج “ما وراء الخبر” الذي بث على قناة الجزيرة القطرية أمس الإثنين، رأت أن مرحلة لَمّ الشمل بدأت في ليبيا، وهو ما يعني طي صفحة الحرب، وإعطاء حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة الصلاحية الكاملة في التنقل وممارسة مهامها على كامل التراب الليبي.

وتابعت أن الحضور الدولي لجلسة أداء اليمين يؤكد جدية الدعم للحكومة والحل السياسي في ليبيا، مشيرة إلى أن المسؤولية تقع اليوم على عاتق المؤسسات الثلاث، والمتمثلة بالمجلس الرئاسي والحكومة ومجلس النواب، للعمل بجد من أجل سير عجلة التنمية والاستقرار في البلاد.

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