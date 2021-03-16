إنجلترا – استعان قصر باكنغهام الملكي البريطاني بشركة قانونية لإجراء تحقيق مستقل في مزاعم التنمر ضد ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، وفق تقارير إعلامية.

ووفق شبكة “سي إن إن” الأمريكية، فإن هذا الخطوة تشير إلى أن العائلة المالكة تأخد هذه المزاعم على محمل الجد، مشيرة إلى أنه لم يتم الإعلان عن الشركة التي ستجري التحقيق ولن يكون هناك تعليق عام على هذه الخطوة.

وكانت ميغان قالت في مقابلة أجرتها معها المذيعة الأمريكية أوبرا وينفري إن فردا من العائلة المالكة أطلق تعليقا عنصريا يتعلق بابنهما آرتشي، حول لون بشرته، في حين انتقد هاري العائلة في طريقة تفاعلها مع معاملة الصحافة لزوجته.

وأصدر قصر بكنغهام بيانا باسم الملكة إليزابيث جاء فيه أن أفراد العائلة المالكة شعروا بالحزن عندما علموا بالأحداث التي مر بها الأمير هاري وزوجته ميغان في السنوات القليلة الماضية.

وأعربت الملكة إليزابيث الثانية عن “حزنها” للمصاعب التي تعرض لها الأمير هاري وزوجته ميغان والتي تحدثا عنها خلال المقابلة التلفزيونية مع الإعلامية الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري، وأكدت أنها ستأخذ الادعاءات بخصوص العنصرية “على محمل الجد” وستعالجها “بعيدا عن الأضواء”.

المصدر: سي أن أن

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