واشنطن – أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الحلفاء لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

تصريحات بلينكن جاءت خلال اجتماع ثنائي، مع نظيره اليابانى توشيميتسو موتيجي فى طوكيو، قائلا إن زيارته تهدف إلى إعادة تأكيد التحالف بين الولايات المتحدة واليابان.

وكان مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية قال لـ”رويترز” في وقت سابق، إن كوريا الشمالية تجاهلت محاولات إدارة بايدن إطلاق اتصالات سرية معها عبر قنوات، منها بعثة بيونغ يانغ في الأمم المتحدة.

من جهتها، أعلنت كوريا الجنوبية، أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة تشاورت معها قبل محاولة التواصل مع الشمال.

المصدر: رويترز

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