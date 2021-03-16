بورصة موسكو تصعد إلى الأعلى مسجلة مستويات تاريخية

بورصة موسكو تصعد إلى الأعلى مسجلة مستويات تاريخية

موسكو – أرتفع مؤشرا بورصة موسكو، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، وبلغ مؤشرها للأسهم المقومة بالروبل MICEX مستوى 3600.68 نقطة، مسجلا مستويات تاريخية.

ووفقا لبيانات بورصة موسكو صعد المؤشر MICEX، بحلول الساعة 10:00 بتوقيت موسكو، بنسبة 0.45% إلى 3600.68 نقطة، والذي يعد أعلى مستوى على الإطلاق.

فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.76% إلى 1555.69 نقطة، لكن مؤشري البورصة عادا إلى الانخفاض بعد ذلك.

وجاء ذلك في ظل تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، إذ انخفضت العقود الآجلة لمزيج “برنت” دون مستوى 69 دولارا للبرميل.

المصدر: تاس

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