إنجلترا – يعتقد أسطورة منتخب فرنسا ومهاجم أرسنال وبرشلونة الأسبق، تييري هنري، أن عودة دييغو جوتا للمشاركة مرة أخرى مع ليفربول، سيكون لها وقع إيجابي على الثنائي محمد صلاح، وساديو ماني.

وقاد جوتا، العائد مؤخرا من الإصابة، ليفربول لتحقيق فوز عسير على ولفرهامبتون، في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي، بتسجيله الهدف الوحيد في المباراة.

وتتزامن عوة جوتا مع تراجع مستوى زميليه، صلاح، وماني، حيث فشل الأول في التسجيل في آخر 5 مباريات في الدوري الممتاز، بينما خاض الثاني 7 مباريات دون أن يزور الشباك.

ولكن هنري ليس لديه شك في أن جوتا يمكن أن يلهم الثنائي المتعثر، واستحضر سيناريو مماثل عاشه عندما كان لاعبا في صفوف أرسنال، لتأكيد وجهة نظره.

وقال هنري في تصريحات نقلتها صحيفة “ميرور” البريطانية: “في رأيي، جوتا قادر على إعادة محمد صلاح وماني لمستواهما المعهود”.

وتابع: “في كرة القدم، كلاعب سواء صلاح أو ماني عندما ترى شخصا (مثل جوتا) بمثل هذا المستوى يدفعك لتقديم المزيد”.

وأضاف: “في بداية الموسم، كان جوتا يسجل الأهداف ويقود ليفربول للفوز لكن إصابته أوقفت تطور الفريق وأدت إلى بعض النتائج السلبية”.

وواصل تصريحاته: “كلاعب، خلال مسيرتي (مع نادي أرسنال)، إذا لم ألعب جيدا، أنظر إلى مقاعد البدلاء لأجد (الهولندي) دينيس بيركامب، و(النيجيري) ونوانكو كانو، وأدرك أنه من الأفضل أن أفعل شيئا لفريقي وإلا سيقوم المدرب باستبدالي”.

وأكمل: “هذا ما سيفعله جوتا مع صلاح وماني، المنافسة بين اللاعبين صحية لفريق مثل ليفربول سواء كان ذلك في التدريبات أو في المباريات أو حتى على مقاعد البدلاء”.

المصدر: ميرور

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