ليبيا – أجرى الوزير الأول الجزائري عبد العزيز جراد اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة لتدارس سبل تعزيز العلاقات بين ليبيا والجزائر.

ووفقًا لبيان صادر عن الحكومة الجزائرية تابعته صحيفة المرصد، أعلن جراد مساندة بلاده لتحقيق السلم والمصالحة في ليبيا، مع تقديم التهاني للدبيبة على تشكيل الحكومة ونيلها ثقة مجلس النواب، ناقلًا في ذات الوقت تأييد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون واستعداده لدعم مساعي هذه الحكومة.

وأضاف البيان أن دعم هذه المساعي يهدف لتحقيق السلم والمصالحة الوطنية في ليبيا، والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها، فيما جدد جراد موقف الجزائر المتضامن مع الشعب الليبي والاستعداد للتواصل والتشاور المستمرين لدعم مسألة إخراج البلاد من أزمتها.

وشدد الجانبان على ضرورة وضع حد للتدخلات الأجنبية، مع عزمهما على العمل سويًا على توطيد روابط الأخوة التاريخية وعلاقات التعاون التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

Share and Enjoy ! 0 Shares