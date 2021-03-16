فلسطين – أفاد موسى أبو مرزوق، مسؤول العلاقات الخارجية، وعضو المكتب السياسي لحركة “حماس”، بأن “الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، رفض طلبا إسرائيليا لتأجيل الانتخابات”.

وفي مقابلة مع إذاعة “علم” الفلسطينية، قال موسى أبو مرزوق: “نرفض تأجيل الانتخابات، ولسنا مع التأجيل، والرئيس عباس رفض طلب الكيان الصهيوني تأجيل الانتخابات”، مشيرا إلى “التأجيل محتمل في ظل الانشقاقات الموجودة داخل حركة فتح”.

من جانبها، لم تعلق الرئاسة الفلسطينية على كلام أبو مرزوق، في حين أن المتحدث باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، لفت إلى أنه “لن يكون هناك أي تراجع عن قرار إجراء الانتخابات العامة، لأنها استحقاق ديمقراطي وشعبي”.

وأكد أبو ردينة موقف الرئيس عباس والقيادة، بـ”ضرورة إجراء الانتخابات وفقا للمراسيم الرئاسية على قواعد واضحة وسليمة”، موضحا أن “حركة فتح مصرة على خوض الانتخابات بقائمة واحدة وموحدة”، كما أمل أن الأمور “تسير كما يرغب الشعب الفلسطيني لممارسة حقه، والحفاظ على حقوقه الشرعية”.

المصدر: “عرب 48”

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