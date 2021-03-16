ليبيا – وصف 3 خبراء قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة القاضي بوقف جميع أرصدة وحسابات الهيئات الحكومية مؤقتًا بأول معركة وطنية.

الباحث والمحلل في الشأن الليبي عيسى رشوان أوضح في تصريح لسكاي نيوز عربية تابعته صحيفة المرصد أن هذا القرار يعد إجراء احترازيًا، يهدف لمنع المسؤولين الفاسدين من إجراء أي تحويلات مصرفية للخارج. مؤكدًا أن المسؤولين المنتهية ولايتهم يواصلون نهب المال العام لتهريبه إلى خارج البلاد.

وأضاف رشوان أن الدبيبة جمد الأرصدة حتى تكون تحت تصرف من سيكلفهم هو بنفسه وسيفرج عن الحسابات بمجرد استلام المكلفين الجدد.

بدوره أشاد المحلل السياسي رضوان الفيتوري بهذه الخطوة بعد الإهدار الكبير للمال العام خلال الأعوام الماضية، الذي بلغ بحسب ديوان محاسبة طرابلس 465 مليار دينار. مبينًا لـ”سكاي نيوز عربية” أن الـ3 سنوات الأخيرة شهدت إنفاق السراج وفريقه نحو 3 مليارات، فضلًا عن اختلاسات ونهب مهول بجميع القطاعات.

وأضاف الفيتوري أن قرار الدبيبة صائب، لمنع استمرار هذا الهدر وإيقافه والمسؤولين في لحظاتهم الأخيرة؛ عادًا إياه خطوة استباقية لمنعهم من تهريب وسرقة أموال الليبيين قبل سفرهم خارج البلاد، فيما من الممكن أن تتم مواجهة هذا القرار بحرب إعلامية وإدارية.

من جانبها أكدت آية بورويلة مؤسسة منظمة كود أون ذا رود الليبية لـ”سكاي نيوز” أن تجميد حسابات الصناديق الاستثمارية بشكل مؤقت يعد بمثابة رد فعل فوري على إصدار تقارير المراجعة الذي طال انتظارها، مبينة أن تقرير ديوان محاسبة طرابلس لعام 2019 كشف فسادًا واسع النطاق في “حكومة المليشيات” لسوء الإدارة.

وأضافت بورويلة أن الهدف من قرار تجميد الأرصدة هو منع أي أعمال اختلاس نهائية أو أنشطة مشكوك فيها من قبل هذه الحكومة قبل أن تغادر منصبها.

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