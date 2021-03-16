الإمارات العربية – أعلن رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، عام 2021 “عام الخمسين” وذلك احتفاء بالذكرى الـ 50 لتأسيس الدولة وينطلق “عام الخمسين” رسميا في 6 أبريل ويستمر حتى 31 مارس عام 2022.

وقال رئيس الإمارات “إن عام الخمسين يشكل لحظة تاريخية في رحلتنا التي بدأت منذ الإعلان عن قيام دولة الإمارات في عام 1971 فهو احتفاء بالإرادة العظيمة والعزيمة القوية التي تحلى بها آباؤنا المؤسسون في بناء دولتنا والجهود التي بذلها أبناء الوطن حتى أصبحت دولتنا ولله الحمد إحدى أكبر الدول نمواً وتطوراً في العالم”.

وثمن الرئيس جهود جميع الجنسيات التي أسهمت في بناء الإمارات مضيفا “أن عام الخمسين يشكل فرصة للتأمل في إنجازات الخمسين عاما الماضية في الوقت الذي نستعد فيه للانطلاق بكل ثقة في رحلتنا المقبلة”.

وتابع رئيس الإمارات “تشمل الاحتفالات سلسلة من المبادرات التي تدعو الجميع إلى التأمل في التاريخ العريق والقيم النبيلة والإنجازات الفريدة التي حققتها الدولة، وتصور مستقبلها ونحن نمضي في طريقنا نحو المئوية، مع الالتزام ببناء هذا المستقبل من خلال دعم شبابنا وتزويدهم بالأدوات والمهارات اللازمة للمضي قدما”.

وأضاف “أن عالمنا اليوم يتغير بسرعة غير مسبوقة، ويصاحب ذلك التغير العديد من الفرص التي تفتح الآفاق للابتكار والإبداع، فعلينا جميعا مضاعفة الجهود والعمل على خلق أفكار جديدة ومبادرات نوعية والمحافظة على ثرائنا وقيمنا وتنوع مجتمعنا، لتسهم جميعها بغد أفضل ومستقبل مشرق لوطننا”.

ويصاحب هذا الإعلان إطلاق مبادرات وفعاليات واحتفالات لمدة عام كامل، تحت إشراف لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، التي يترأسها الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، والشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس اللجنة وممثلو مختلف مؤسسات الدولة الاتحادية والمحلية.

المصدر: “وام”

Share and Enjoy ! 0 Shares