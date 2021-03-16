رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي: وضع الاستيطان بالضفة غير قابل للتغيير

رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي: وضع الاستيطان بالضفة غير قابل للتغيير

إسرائيل – أعتبر رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، تسفي هاوزر، أن “هناك وضعا غير قابل للتغيير في الضفة الغربية بخصوص الاستيطان”.

وأشار تسفي هاوزر، عضو حزب “تكفا حداشا” إلى أن حزبه “سيلتزم بتعهد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للرئاسة الأمريكية بتجميد موضوع الضم”.

وقال هاوزر معلقا على مخطط الضم: “بالنسبة لخطة الضم، هناك تعهد من نتنياهو لرئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، بأن الموضوع تم تجميده”.

وأضاف: “نحن سنحترم تعهدات الحكومة الإسرائيلية، لكن يجب أن نفهم أنه في الضفة الغربية الواقع تغير، يعيش هناك أكثر من نصف مليون إسرائيلي، وفي القدس يعيش أكثر من 250 الف إسرائيلي”، لافتا إلى أنه “لا يمكن إعادة الوضع إلى ما كان عليه، وأن هناك الكثير من الصراعات في العالم، لكن لا يوجد أي مطلب من طرف واحد لحل الصراع من خلال إخلاء ونقل مواطنين”.

وتابع هاوزر: “فلننظر الى شمال قبرص، حيث تركيا نقلت مواطنين إلى هناك، ولا أحد يطالب بإخلائهم لحل الصراع هناك..يوجد حلول مبتكرة حديثة يمكن التوصل اليها”.

المصدر: “I24NEWS”

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