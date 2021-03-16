ليبيا – اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الإثنين برئيس لجنة الإدارة لمعهد النفط للتأهيل والتدريب الدكتور علي الديب، بحضور علي الاحيويل مراقب المؤسسات التعليمية بالإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية بالمؤسسة الوطنية للنفط.

الاجتماع ناقش وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمؤسسة تحضيرات لجنة الإدارة بالمعهد واستعدادها للفصل الدراسي الجديد، آخذًا في الاعتبار الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار جائحة كورونا، وتوفير بيئة العمل الآمنة والمناسبة للطلبة وجميع العاملين به وحمايتهم، لضمان سير العملية التعليمية بالشكل المطلوب.

وتم التطرق الى مشروع تطوير البنى التحتية بالمعهد، وأيضًا مشروع إنشاء حوض سباحة لتدريب طلبة المعهد على السباحة والغطس، ومن ثم التدريب على عمليات اللحام تحت الماء، والذي وصلت نسبة الإنجاز به الى حوالي الـ 70٪، كما ناقش الحضور التحديات والصعوبات التي يواجهها المعهد والحلول المناسبة لحلحلتها وتجاوزها.

وفي ذات السياق في اجتماع منفصل، ناقش عضو مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط العماري محمد والدكتور علي الديب، جل الجوانب المالية المتعلقة بمعهد النفط للتأهيل والتدريب، وحاجاته الماسة للميزانيات المتعلقة باستكمال مشاريع المعهد الحيوية.

وأوضح العماري أن المؤسسة الوطنية للنفط في تواصل مستمر ودائم مع الجهات المعنية بالدولة، للحصول على الميزانيات المطلوبة ودعم جميع شركاتها على جميع الأصعدة.

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