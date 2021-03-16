ليبيا – التقى القيادي بمدينة مصراتة ورئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين محمد صوان أمس الاثنين نائب السفير الإسباني لدى ليبيا خورخي ليثيرنثو، والقنصل الإسباني كارمين بوراخو، والوفد المرافق لهما.

صوان رحب بحسب المكتب الإعلامي التابع له في مستهل اللقاء بليثيرنثو والوفد المرافق له، شاكرًا الزيارة، ومثمنًا الدور الإيجابي الذي لعبته إسبانيا في دعم المسار السياسي في ليبيا.

وأشار إلى ما حدث من تعاطٍ سلبي للمجتمع الدولي خلال ما وصفه “بالعدوان على العاصمة “، مؤكدًا أن هناك إجماعًا دوليًا الآن على دعم الحل الديمقراطي في ليبيا.

وأشاد “ليثيرنثو” خلال اللقاء بالدور الإيجابي الذي قام به الحزب طيلة السنوات الماضية، ومشاركته الفعالة في المحطات السياسية المختلفة للدفع باتجاه الوفاق والاستقرار، مشيرًا إلى أن إسبانيا مرّت بمسار مشابه وصعب في الماضي، ولكنها تحولت بفضل تضحيات الأحزاب إلى ما هي عليه الآن.

وقال صوان: إن أولوية حكومة الوحدة الوطنية هي الاستعداد للانتخابات، ومعالجة عدد من المشاكل الأساسية التي يعاني منها المواطنون وعلى رأسها الكهرباء، مؤكدًا على حاجة ليبيا لدعم إسبانيا والاتحاد الأوروبي لإنجاز الانتخابات في موعدها، خاصة مع انتهاء مدة الأجسام الحالية التي طال التمديد لها.

وفي ختام اللقاء، عبر الطرفان عن تطلعهما لاستمرار التواصل، مستبشرين بما تحقق في جلسات الحوار وما نتج عنها من تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة والتوجه نحو إنهاء الانقسام.

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