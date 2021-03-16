ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إن أداء الحكومة لليمين الدستوري أمام مجلس النواب يعتبر حدثًا مميزًا ومهمًا؛ لأنه يوحد ليبيا، وجاء بعد حكومة الصخيرات التي أهلكت الحرث والنسل واصفًا إياها بحكومة الإفساد الوطني.

عبد العزيز طالب خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد جميع الجهات المعنية بتحمل المسؤولية في ليبيا، ومحاسبة حكومة الوفاق على الفساد.

وأضاف: “فساد ونهب طيلة السنوات الماضية، لو كنتم على قدر المسؤولية لما حدث كل هذا في ليبيا، وبالتالي إن أردنا المسار الصحيح لا بد من المحاسبة. أنا سعيد لأن الجميع يقسم على مبادئ فبراير، وهذه بالنسبة لي نصر مبين، وأترحم على شهدائنا وكل من عمل مخلصًا لهذه الثورة. عندما كانوا في جنيف وقالو حكومة تشمل الجميع انزعج الثوار حينها بشكل كبير من وجود الكثير من الأسماء التي لا تنتمي لفبراير، لكن ما حدث كان نصرًا”.

وتابع: “حديث عقيلة صالح عن طي صفحة الماضي بسهولة استفزني لكنني لم أستغربه، هو لم يرحب بخالد المشري وأنا أعتبرها إهانة كبيرة جدًا للمشري وأعضاء مجلس الدولة، وهذا يدل على أنها مجاملات، فهو لم ينسَ ستيفاني، ولكنه نسي شخصًا جالسًا أمامه، وهذا التصرف لا يمكن أن يكون عن حسن نية”.

كما علق على تقرير ديوان المحاسبة قائلًا: “المصرف الخارجي يمثل الجسر بين المصرف المركزي الليبي والمصارف الأخرى الداخلية والخارجية وهو مصرف كبير، ما ورد في تقرير المحاسبة وبعد قراءته عدة مرات يجعلك تشك في قدراتك الذهنية، هل هذا معقول أم لا؟ قمة الاستهتار بالمال الليبي والفساد. تعيين نائب رئيس مجلس إدارة ونائب مدير عام المصرف في آن واحد، هؤلاء يحتاجون لفبراير جديدة، عبارة عن مجموعة مصالح مع بعضهم”.

وأردف: “مصرف شمال أفريقيا لبنان به نسبة فساد واعتمادات كبيرة، وأمر يندى له الجبين من فترة معمر القذافي، كل ذلك عبارة عن حلقات مربوطة مع بعضها، 133 مليونًا و718 ألفًا و 633 دينارًا خسائر في عام 2015، لتزداد في عام 2016 لـ 144 مليونًا و713 ألفًا و633 دينارًا. الثورة قتل فيها خيرة شبابنا ليأتوا لصوص يلعبون بالمال هكذا؟ 32 مليونًا و994 و 800 سندات بـ33 مليونًا أعيد تقييمها بعد 3 سنوات صفر”.

كما نوّه إلى أن الفشل والفساد هما أخطر ما يواجه أي دولة، وهذا جميعه يأتي حينما يتم استبعاد الكفاءات في ظل وجود العصابات، حاثًا الشعب الليبي على التحرك.

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