اليابان – أكد بيان مشترك صدر عن وزراء الخارجية والدفاع في الولايات المتحدة واليابان، إن سلطات الدولتين، “تشعران بقلق بالغ” بسبب قانون خفر السواحل الصيني.

وأشار البيان، الذي صدر في ختام اجتماع الوزراء الأربعة يوم الثلاثاء في طوكيو، إلى أن القانون يمنح خفر السواحل الصيني، حق فتح النار على السفن الأجنبية لحماية السيادة الوطنية.

وأضاف البيان، أن الوزراء يعارضون أية إجراءات، يمكن أن تقوض السيطرة اليابانية على جزر سينكاكو (دياويو) في بحر الصين الشرقي.

تعرب اليابان بين الحين والآخر، عن قلقها العميق، وخاصة في الآونة الأخيرة، من نشاطات خفر السواحل الصيني في منطقة الجزر، التي تتنازع عليها طوكيو وبكين.

في فبراير، دخلت سفن عسكرية صينية، 14 مرة إلى المنطقة المحيطة بهذه الجزر، والتي تعتبرها اليابان من مياهها الإقليمية.

وتربط طوكيو، هذا النشاط المتزايد الصيني، بعد عوامل، أهمها بدء سريان في 1 فبراير القانون الصيني الذي يمنح خفر السواحل سلطة فتح النار على السفن الأجنبية لحماية السيادة الوطنية. وهو ما دفع اليابان، لمنح خفر السواحل الحق في استخدام السلاح في حالة محاولة الإنزال على سينكاكو، مما يزيد، خطر نشوب نزاع مسلح.

المصدر: تاس

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