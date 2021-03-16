روسيا – لم تسجل ولا وفاة واحدة نتيجة التطعيم بلقاح “سبوتنيك – V” الروسي”. أعلن ذلك الثلاثاء 16 مارس رئيس مركز “غاماليا” الروسي للبيولوجيا المجهرية، ألكسندر غينسبورغ.

وقال:” هناك ضمان تام لعدم نقل من تلقوا لقاح “سبوتنيك – V “إلى المستشفى، إذ أن فيروس كورونا لا ينزل إلى رئتيهم. ولم نسجل إلى حد الآن حالات خطيرة من “كوفيد – 19” أصابت الذين تم تطعيمهم وواجهوا فيما بعد فيروس كورونا. كما لم نسجل وفيات ناجمة عن تلقي لقاح “سبوتنيك – V ” ضمن مجموعة كبيرة من الناس الذين قد خضعوا للتطعيم”.

وأوضح، ألكسندر غينسبورغ أن عدد الذين تلقوا لقاح “سبوتنيك – V ” إلى حد الآن بلغ 10 ملايين شخص.

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، كان قد أعلن في وقت سابق أن روسيا ضد مبدأ المنافسة بين اللقاحات.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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