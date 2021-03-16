إسبانيا – عادل ليونيل ميسي، الرقم القياسي المسجل باسم تشافي، الخاص بعدد المشاركات في المباريات مع برشلونة، خلال مباراة “البارسا” مع هويسكا، أمس الاثنين، في المرحلة الـ27 من الدوري الإسباني.

وشارك ميسي في المباراة أساسيا وسجل هدفين، ليساهم في فوز فريقه بنتيجة 4-1.

وعادل النجم الأرجنتيني بذلك، الرقم القياسي المسجل باسم تشافي، وهو 767 مشاركة مع برشلونة في جميع المنافسات، ليكمل ثلاثية تاريخية من أهم الأرقام القياسية مع النادي الكتالوني، إذ أصبح “البرغوث”، أكثر من شارك مع “البارسا”، وهدافه التاريخي (661 هدفا حاليا)، والأكثر تتويجا بالألقاب مع النادي (34 لقبا حاليا).

تجدر الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور ميسي، فض شراكته مع تشافي، يوم الأحد المقبل، في حال مشاركته أمام ريال سوسييداد.

المصدر: وكالات

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