واشنطن – دعا وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إلى “علاقات اقتصادية وأمنية أوثق مع اليابان”، خلال جولته الآسيوية مع وزير الدفاع، لويد أوستن.

وفي تصريحات لطاقم السفارة الأمريكية لدى طوكيو، قال بلينكن: “جئنا لتأكيد حقيقة أن التحالف هو حجر الزاوية لسلامنا وأمننا وازدهارنا”.

وفي حديث لمجموعة من قادة الأعمال اليابانيين، أشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن “العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة واليابان، تعتبر من أقوى العلاقات في العالم”، لافتا إلى أن “جائحة كورونا كشفت نقاط ضعف في سلاسل التوريد العالمية لمنتجات حيوية، منها إمدادات المعدات الطبية وأشباه الموصلات”.

وشدد بلينكن على أنه “يتعين على الدول العمل معا على بناء سلاسل توريد آمنة ومرنة”.

وخلال افتتاح اجتماع جمع بين الوزيرين الأمريكيين ونظيريهما اليابانيين، أكد بلينكن أنه يريد العمل مع اليابان والحلفاء على “نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية”.

من جانبه، قال وزير الخارجية اليابانى، توشيميتسو موتيجى، إنه اتفق مع نظيره الأمريكي على “مواجهة الصين بشدة، ومحاولتها لتغيير الوضع الراهن في بحر الصين الشرقي الجنوبى، وعلى التعاون الوثيق بين طوكيو وواشنطن في هذا الشأن”.

وكان بلينكن قد أفاد في وقت سابق من اليوم، بأن “طوكيو وواشنطن ملتزمتان بالديمقراطية، وحقوق الإنسان، وحكم القانون، وأن هذه المفاهيم تتعرض للخطر في العديد من الأماكن بما فيها هذه المنطقة سواء كانت في ميانمار، أو كانت بأشكال مختلفة في الصين”.

المصدر: “رويترز”

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