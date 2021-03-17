ليبيا – كشف وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني عن عزم سلطات بلاده مواصلة تعزيز تعاونها الفني العسكري مع وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية.

ووفقًا لمذكرة صادرة عن وزارة الدفاع الإيطالية وردت لوكالة أنباء “آكي” وتابعتها صحيفة المرصد، أشار غويريني على هامش لقاء جمعه في برلين بنظيرته الألمانية أنيغريت كرامب كارينباور إلى رغبة بلاده في استمرار العمل بالاتفاقية الفنية الموقعة مع ليبيا في ديسمبر الماضي.

وأكد غويريني تركيز إيطاليا على المجالات الأساسية للتعاون العسكري والتأهيل والتدريب وضمان الدعم الذي تقدمه للأنشطة الإنسانية لإزالة الألغام، واصفًا بمعية كارينباور عملية الاستقرار في ليبيا بالمهمة للغاية، وعملية إيريني الأوروبية لمراقبة حظر دخول السلاح إليها بالمظهر العملي لالتزام الاتحاد الأوروبي تجاه البلاد.

وأعرب الجانبان الإيطالي والألماني عن ارتياحهما لتنصيب حكومة الوحدة الوطنية بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.

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