الأردن – نشرت الصحف الأردنية نص اتفاقية التعاون الدفاعي‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫بين‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ عمان وواشنطن والتي بدأ سريانها امس، حيث سبق وأقرتها الإرادة الملكية في يناير الماضي.

وأشارت بنود الاتفاقية إلى “التزام الطرفين بالسلام والاستقرار والنهج المشترك في تناول القضايا الإقليمية الدفاعية والأمنية”.

وورد فيها: “شدد الطرفان على أن وجود القوات الأمريكية في المنطقة يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار”، منوهة إلى “ضرورة تقاسم مسؤولية دعم القوات الأمريكية، التي قد تتواجد على الأراضي الأردنية”.

كما جاء في الاتفاقية: “أقر الطرفان بأن مثل هذا التعاون يرتكز على الاحترام الكامل لسيادة كل طرف”.

المصدر: “عمون”

Share and Enjoy ! 0 Shares