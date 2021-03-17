الولايات المتحدة -أرتفعت أسعار الذهب اليوم وسط توقعات بارتفاع مستوى التضخم، لكن التعاملات اقتصرت على نطاق ضيق مع تحلي المستثمرين بالحذر قبل اجتماع لجنة السياسات لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.

وصعد الذهب 0.3 بالمئة في السوق الفورية إلى 1736.42 دولار للأونصة، بحلول الساعة 04:55 بتوقيت غرينتش، وكان قد لامس في وقت سابق أعلى مستوى منذ الأول من مارس الجاري، حيث بلغ 1740.90 دولار للأونصة.

فيما ارتفع المعدن الأصفر في التعاملات الآجلة بنسبة 0.3 بالمئة أيضا إلى 1735.40 دولار للأونصة.

وقال جيفري هالي محلل السوق في “أواندا”: “أخيرا يبدو أن الذهب عثر على أصدقاء قلائل حتى مع استمرار صعود العائدات والدولار، ربما يعود دور الذهب للتحوط في مواجهة التضخم للصدارة ويدعم الأسعار”.

على صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.2 بالمئة إلى 25.90 للأونصة وفقد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2490.16 دولار، بعدما سجل أعلى مستوى في عام عند 2520.31 دولار أمس، بينما هبط البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1207.56 دولار للأونصة.

المصدر: رويترز

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