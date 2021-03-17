ليبيا – قال رئيس الغرفة الاقتصادية التونسية – الليبية علي الذوادي إن السلطات التونسية مهدت الطريق لعودة المؤسسات والشركات التونسية إلى ليبيا المجاورة، وعليها إعادة فتح الخطوط التونسية على ليبيا برًا وجوًا وبحرًا وتوفير الاعتمادات المالية للمصدرين؛ إضافة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية أمام المستثمرين الليبيين، ومنحهم امتيازات وتسهيلات، مثل الإقامة وفتح حسابات بنكية في تونس.

الذوادي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” الندنية اليوم الأربعاء، أوضح أن تراجع العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال السنوات الماضية قارب نسبة 60 في المائة، إذ كان عدد المؤسسات الناشطة في ليبيا في حدود 1400 مؤسسة، لكن لم يتبق منها سوى تلك التي تنشط في قطاع المنتجات الغذائية وقطاع الأدوية.

وأشار رئيس الغرفة إلى أن المشاورات الأخيرة بين الطرفين توجهت بالأساس نحو القطاعات الحيوية في ليبيا، وهي الكهرباء والنفط، علاوة على الخدمات الإعلامية والمقاولات، التي ساهمت بدور فعال في بناء ليبيا خلال عقد السبعينات من القرن الماضي.

الذوادي اختتم تصريحه بالقول: “إنها على أتم الاستعداد للعودة واستعادة موقعها المهم على الساحة الليبية”، على حد تعبيره.

Share and Enjoy ! 0 Shares