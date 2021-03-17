ليبيا – كشف عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة محمد الرعيض أنه خلال جلسة منح الثقة الأخيرة المنعقدة في مدينة سرت تم الاتفاق على عقد جلسة رسمية للبرلمان في العاصمة طرابلس بحضور رئاسة المجلس.

الرعيض قال في تصريح لموقع “عربي21” القطري: “سيتم عقد جلسة رسمية للبرلمان في طرابلس يوم الإثنين المقبل لاستكمال نقاشات المجلس”.

وتوقع حضور رئيس المجلس، عقيلة صالح إلى العاصمة يوم الأحد لترؤس الجلسة صباح الإثنين، لكنه استدرك: “نتمنى حضور رئيس البرلمان، لكن في حال تغيبه سيتم عقد الجلسة برئاسة النائبين الأول والثاني”، وفق تصريحاته.

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