الولايات المتحدة – حصلت الروسية أناستاسيا تاتالينا على الميدالية الذهبية لمسابقة Big air ضمن بطولة العالم للتزلج على الثلج “فريستايل”، في مدينة أسبن بولاية كولورادو الأمريكية.

واحتلت تاتالينا المركز الأول برصيد (184.50) نقطة، تاركة الميدالية الفضية لمواطنتها لانا بروساكوفا، التي شغلت المركز الثاني برصيد (165.50) نقطة.

وأهدت أناستاسيا تاتالينا (20 عاما) بذلك أول ميدالية ذهبية لروسيا في مسابقة “Big air” في التاريخ.

ويشارك رياضيو روسيا في بطولة العالم المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، كممثلين للاتحاد الروسي للتزلج “Russian Ski Federation” وتحت علم اللجنة الأولمبية الروسية، وذلك بقرار من محكمة التحكيم الرياضية، والتي تمنع الرياضيين الروسي من حمل العالم الروسي وشعارها.

المصدر: “rsport.ria.ru”

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