ليبيا – أكد عضو مجلس النواب محمد العباني أن خالد المشري لم يكن مُرحبًا به، خلال جلسة أداء القسم الدستوري لحكومة الوحدة الوطنية في مدينة طبرق.

العباني شدد في تصريح لوكالة “أوج” على أن المشري لا علاقة له بحفل أداء القسم أمام مجلس النواب، ورغم ذلك حضر “متطفلًا”، منوهًا إلى أن الكثير من النواب استنكروا وجوده.

وأردف: “حضور المشري احتفالية أداء الحكومة للقسم القانوني أمام مجلس النواب، كان حضورًا غير مرحب به، واستفزازيًا، وينم عن مدى تمسكه بالسلطة، حتى بعد أن تجاوزه ملتقى الحوار، واتفاق جنيف”.

كما أشار إلى أن المشري كان يترقب عدم التئام مجلس النواب ومنح الثقة للحكومة؛ لتحميل مجلس النواب مسؤولية عرقلة المشهد السياسي، لافتًا إلى أنه المشري قد صرح في وقت سابق بأن مجلسه على استعداد منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في حال تعذر البرلمان، بدلًا من الذهاب إلى منتدى الحوار السياسي “لجنة الـ 75”.

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