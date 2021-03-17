ليبيا – قال السفير باسكوالي فيرارا المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا إن إيطاليا قيمت تنصيب حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس بطريقة “إيجابية جدًا” و”برضى كبير”.

فيرارا اعتبر في تصريح لوكالة “نوفا” الإيطالية أن تشكيل الحكومة الجديدة خبر جيد لليبيا، حيث يشير بوضوح إلى الانتقال إلى بعد سياسي.

وتابع: “قلنا دائمًا أن الحل الحقيقي والمستدام الوحيد لليبيا لا يمكن أن يكون إلا سياسيًا فقط”.

كما ذكر أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لا يعكس التوازن الجغرافي فقط، بل أيضًا التوازن بين مختلف مكونات المجتمع الليبي، مضيفًا: “نلاحظ وجود النساء في الوزارات الرئيسية مثل العدل والخارجية”.

وأوضح أن حكومة الدبيبة ستواجه تحديات عدة مثل إعادة توحيد المؤسسات المنقسمة، وضمان بعض الخدمات الأساسية للسكان كالكهرباء، فضلًا عن وضع الأسس من أجل المصالحة الوطنية والمساهمة في تنفيذ وقف إطلاق النار.

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