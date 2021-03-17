ليبيا – أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني اللواء خالد المحجوب أن رحيل المرتزقة من البلاد قرار ليس في يد اللجنة العسكرية 5+5 أو الدولة الليبية فقط، وإنما يتم تنفيذه وإنهاؤه بدعم من المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وكذلك الدول التي أرسلتهم، مشيرًا إلى أن هناك توافقًا ومطالبات داخلية بإخراجهم من ليبيا، لكن ذلك يحتاج إلى التزام دولي.

اللواء المحجوب وفي تصريح لقناة “العربية” قال: إن اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” اتفقت كذلك في ختام اجتماعاتها التي استمرت على مدار يومين بمدينة سرت على وضع آخر الخطوات لفتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب المغلق منذ أبريل 2019.

ونوه إلى أن اللجنة اتفقت على تشكيل لجنة تتولى إعداد الترتيبات الأمنية لفتحه، إلى جانب إعادة تمركز القوات وإخلاء مناطق التماس في سرت والجفرة.

المحجوب أشار إلى أنه تم التفاهم أيضًا على تبادل المحتجزين ووضع آليات عمل المراقبين الدوليين.

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