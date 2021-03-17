ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة إن الليبيين يستبشرون الآن بالسلطة الجديدة، معربًا عن أمله في ألّا تسلك الحكومة الجديدة ذات الطريق الذي سلكته سابقتها، لا سيما أن الجميع ينتظر منها الكثير.

اوحيدة وفي تصريح لقناة “الغد” أمس الثلاثاء أشار إلى أن حكومة رئيس المجلس الرئاسي المنتهية ولايته فائز السراج صرفت أكثر من 340 مليار دولار دون أن يرى منها الليبيون شيء، موضحًا أن الحكومة الجديدة يراقبها الليبيون ومجلس النواب.

ولفت إلى أن يجب أن يكون للحكومة الجديدة برنامجًا واضحًا لصرف الميزانية، وألا تخرج عن أمور محددة، محذرًا من أن يسلك وزراء الحكومة نهج من سبقوهم في صرف الميزانية في أمور إشكالية.

اوحيدة أكد أن هناك ملفات واضحة أمام الحكومة من الأمن ومواجهة كورونا ودعم مفوضية الانتخابات وغيرها من الملفات المهمة.

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