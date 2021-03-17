أفادت بذلك وكالة “تاس” الروسية نقلا عن مؤتمر صحفي عقدته شركة Mattel الأمريكية المتخصصة في ألعاب الأطفال.

وقال ناطق باسم الشركة إن الدمية ترتدي نموذجين من الأزياء أحدهما عادي أزرق اللون يرتديه رواد الفضاء داخل المركبة الفضائية وثانيهما يرتدونه عند خروجهم من المركبة أو المحطة الفضائية إلى الفضاء المكشوف. وأشار الناطق إلى أن اللعبة غير مخصصة للبيع.

وقالت رائدة الفضاء الروسية، آنا كيكينا، إن الدمية ستساعد البنات في الإدراك أن لديهن فرصة لأن يصبحن رائدات فضاء إذا كنّ جاهزات لتحقيق حلمهن.

ومضت قائلة:” من غير الضروري أن تظهر لدى كل بنت تلعب “باربي” كهذه رغبة في أن تصبح رائدة فضاء. لكن من المهم أن تعلم أن لها خيارا والحق في اختيار أية مهنة تعجبها.