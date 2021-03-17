ليبيا – هنّأ رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع البلدان المغاربية أندريا كوزولينو حكومة الوحدة الوطنية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة بمناسبة أدائها اليمين وفوزها بثقة مجلس النواب.

كوزولينو وفي بيان له نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية اليوم الأربعاء، قال إن تشكيل الحكومة الليبية الجديدة يمثل علامة فارقة مهمة طال انتظارها في العملية السياسية نحو ليبيا موحدة وسلمية وديمقراطية.

وأضاف كوزولينو: “أضم صوتي إلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي في الإعراب عن تقديري للجهود التي اتفقت عليها الأطراف الليبية، وتجاهل بعض مطالبهم الخاصة، حرصًا على روح الوحدة والمصالحة الوطنية”.

وأوضح كوزولينو أنه بصفته رئيس الوفد المغاربي في البرلمان الأوروبي، فإنه واثق من أن نظراءه الليبيين في مجلس النواب سيواصلون العمل بشكل بناء جدًا، وحشد قواهم مع حكومة الوحدة الوطنية والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات؛ بهدف القيام بكل الاستعدادات الضرورية لإجراء الانتخابات.

وشدد البرلماني الأوروبي على ضرورة بذل كل الجهود من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وسحب المقاتلين الأجانب، فضلًا عن تنفيذ إصلاح شامل في قطاع الأمن، عبر تفكيك الميليشيات وتوحيد القوات المسلحة تحت إشراف مدني.

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