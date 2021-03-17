تقرير للمخابرات الأمريكية يخلص إلى محاولة روسيا وإيران التأثير على الانتخابات

تقرير للمخابرات الأمريكية يخلص إلى محاولة روسيا وإيران التأثير على الانتخابات

واشنطن – كشف تقرير للمخابرات الأمريكية اطلعت “رويترز” على نسخة منه، أن “روسيا وإيران نشرتا معلومات مضللة في محاولة للتأثير على الانتخابات الأمريكية”، وأن حزب الله حاول التأثير عليها.

وقال إن “كوبا وفنزويلا وحزب الله حاولوا جميعا التأثير على الحملات”.

من جهتها، قالت أفريل هاينز من أجهزة الاستخبارات الوطنية: “النفوذ الأجنبي الخبيث هو تحد دائم يواجه بلادنا. والجهود التي يبذلها خصوم الولايات المتحدة، تهدف إلى تفاقم الانقسامات وتقويض الثقة في مؤسساتنا الديمقراطية”.

وشددت على أن “معالجة هذا التحدي المستمر تتطلب نهجا حكوميا كاملا قائما على فهم دقيق للمشكلة، نسعى بمثل هذه التقييمات إلى توفيره”.

المصدر: “رويترز” + RT

Share and Enjoy ! 0 Shares