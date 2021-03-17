ليبيا – قال رئيس اللجنة المالية بالبرلمان عمر تنتوش إن ملف الأموال المجمدة في الخارج من أهم الملفات، وأنه على الحكومة الجديدة أن توليَه أهمية خاصة، نظرًا لأنها قضية رأي عام في ليبيا.

تنتوش أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أن الأموال المجمدة بمثابة صناديق الأجيال القادمة، والتي يجب أن تحظى بأهمية بالغة.

ورأى أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة في المنشور رقم واحد لسنة 2021 بشأن وقف الحسابات في الصناديق والمؤسسات يوضح اهتمامها بالجانب.

وأوضح أن اللجنة التي شكلت من جانب رئيس مجلس النواب وصلت إلى نتائج متقدمة في هذا الملف.

كما نوّه إلى أنهم سيعملون مع الحكومة لإظهار حقائق الأموال المجمدة، وكيف تم التصرف في الدخل المضاف إليها، ومن أمر بتسييل الأرباح وكل الأرقام الخاصة بذلك.

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