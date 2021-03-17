فلسطين – أعلن صندوق الاستثمار الفلسطيني توقيع مجموعة من الشركات اتفاقا لإنشاء مطحنة إسمنت فلسطينية تغطي نصف الطلب المحلي بكلفة تقديرية تبلغ حوالي 85 مليون دولار.

وقال بيان لشركة “سند” للموارد الإنشائية المملوكة بحصة مسيطرة لصندوق الاستثمار، إن “المشروع سينتج نحو 1.13 مليون طن من الإسمنت سنويا، نسبتها حوالي 50% من حجم الطلب المحلي على السلعة الاستراتيجية”، حيث يستورد الفلسطينيون الآن مادة الإسمنت من الأردن وإسرائيل ودول أخرى.

من جهته، قال محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار: “مطحنة الإسمنت ستشكل عند اكتمال أعمالها الإنشائية خلال العام 2022 والدخول في مرحلة الإنتاج التجاري، إحدى أهم الخطوات نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي”.

وتأسست “سند” للموارد الإنشائية عام 2016، وأدرجت في بورصة فلسطين مطلع 2017، ولها بحسب موقعها على الإنترنت أنشطة تجارية وصناعية واستثمارية أبرزها تجارة الإسمنت وصناعته، إلى جانب أعمال أخرى في القطاع الإنشائي الفلسطيني.

المصدر: “رويترز”

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