موسكو – أكد سفير تونس في موسكو طارق بن سالم إن تونس تستعد لإطلاق أول قمر صناعي تونسي الصنع بالتعاون مع روسيا.

وأضاف أن الحدث هام بالنسبة لتونس كونه أول قمر صناعي عربي إفريقي سيتم إرساله إلى الفضاء، مشيرا إلى أنه يتزامن مع عيد استقلال تونس يوم 20 مارس 2021.

وأشار إلى أن هذا الحدث سيكون بمثابة رسالة للشباب التونسي ليتأكد أنه لا شيء مستحيلا عندما تكون هناك إرادة ومثابرة وعمل.

وصرح بأن عملية إطلاق القمر الصناعي ستدعم التعاون الفضائي بين تونس وروسيا، معربا عن أمله في تطوير التعاون بين البلدين على عدة مستويات.

ولفت في حديثه إلى أهمية العلاقات التونسية الروسية في شتى المجالات، موجها الشكر للسلطات في موسكو التي وفرت لتونس لقاح “سبوتنيك V” المضاد لفيروس كورونا.

كما أعرب عن أمله بأن يكون اجتماع اللجنة التونسية الروسية التي من المتوقع أن تعقد في الخريف المقبل، تتويجا وارتقاء للعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستويات أعلى.

من جهته، صرح مدير عام مجمع “تلنات” محمد فريخة بأن المشروع تونسي بحت، وأنجز بأياد تونسية.

وأضاف أن النتائج الإيجابية التي حققها المشروع توجت بإمضاء عقد مع روسيا في أبريل 2019.

وقال إن القمر الصناعي التونسي مختص في أنترنات الأشياء، مؤكدا أنه ولأول مرة يتم استعمال بروتوكول “لورا” LoRa في الفضاء على مستوى العالم.

وتستعد تونس لإرسال أول قمر صناعي محلي الصنع “تحدي1” للفضاء يوم 20 شهر مارس 2021، بعد إنهاء جميع تجارب الإطلاق الأولية بنجاح، حيث سيتم إطلاقه بصاروخ روسي من كازاخستان.

وسلمت تونس القمر الصناعي “تحدي 1” المصنع من قبل مجمع “Telnet Holding” إلى شركة “GlavKosmos” الروسية، المتعهدة بإطلاق صاروخ “2 Soyouz”، الناقل للقمر الصناعي.

وتم إجراء آخر الفحوصات التقنية، وعملية تنظيف وتعقيم القمر الصناعي بالغرفة البيضاء، وذلك قبل إدخاله بكبسولة الإطلاق، ووضعه في وضعية العمل، وإحكام إغلاق بوابة الكبسولة التي ستفتح لاحقا في الفضاء الخارجي، يوم 20 مارس المقبل، حيث سيتم نقل الكبسولة والمعدات إلى المحطة الفضائية “بايكونور” بكازاخستان، وفق ما ذكره محمد الفريخة، مدير عام مجمع “تالنت” على “فيسبوك”.

جدير بالذكر أن “تحدي 1” هو قمر صناعي مختص في “Internet Of Things”، وسيستخدم لأول مرة في العالم بروتوكول “LoRa” في اتصالات الفضاء.

المصدر: RT

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