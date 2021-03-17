فرنسا – تزوجت الجزائرية، ياسمين بريكي، من الأمير الفرنسي، يواكيم تشارلز نابليون، المنحدر من سلالة نابليون بونابارت، مدنيا، فيما سيتم تحديد الزواج الكنائسي لاحقا.

واحتفل الزوجان بزفافهما في قاعة بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور الدائرة المقربة وعدد قليل من الحضور، بسبب تداعيات وإجراءات فيروس كورونا، في حين حضر العديد من الشخصيات مثل الدوق الأكبر لروسيا.

وبحسب مجلة “غالا” الفرنسية، فإن الاحتفالات لن تنتهي عند هذا الحد، وسيتم تنظيم احتفال كنائسي بمجرد أن تسمح الظروف الصحية بذلك.

تعود أصول ياسمين لورين بريكي إلى ولاية عنابة الجزائرية، وحصلت على درجة الماجستير في العلوم السياسية في عام 2004، ومن ثم انتقلت إلى فرنسا وواصلت دراستها في العلاقات الدولية، ثم في الاقتصاد، في جامعة السوربون المرموقة.

ويبلغ الأمير يواكيم من العمر 47 عاما، من أبوين ينحدران من نسل يواكيم الأول، أمير الإمبراطورية وملك نابولي، وكارولين بونابرت ملكة نابولي وأخت الإمبراطور نابليون الأول، وبعد التحاقه بالجيش الفرنسي كمظلي في كوسوفو، عاش يواكيم في الهند لمدة سبع سنوات، حيث عمل على نشر تقنيات فرنسية، كما أنه منخرط في جميع الجمعيات التاريخية النابليونية.

بعد بضع سنوات من النشاط في مختلف المجالات ، استثمرت ياسمين قلمها في أدب الأطفال، وفي الوقت نفسه، فإن ياسمين هي رئيسة مؤسسة “الفكر والحوكمة”ـ وفق ما نقل موقع “dzairdaily” عن مصدر الإعلامي نفسه.

المصدر: “dzairdaily” + “الشروق”

Share and Enjoy ! 0 Shares