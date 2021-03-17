ليبيا – بارك عضو ملتقى الحوار السياسي عن مجلس الدولة عبد القادر حويلي الموالي بشدة لتركيا للشعب الليبي التداول السلمي على السلطة، متقدمًا بالشكر لأعضاء ملتقى الحوار السياسي لاختيارهم هذه الآلية، وكذلك للمجتمع الدولي لتقديمهم المساعدة وإن كانت متأخرة، على حد قوله.

حويلي قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد: إن المادة 181 في اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أن تقسم الحكومة اليمين أمام رئيس الدولة وليس أمام البرلمان، ورئيس الدولة يؤدي اليمين أمام المحكمة الدولية، لكن تم تدارك هذا في طرابلس وحل الإشكاليات، وأقسم رئيس المجلس الرئاسي اليمين أمام المحكمة العليا ومن بعدها توجهوا لطبرق وأقسموا أمام رئيس الدولة بوجود مجلس النواب.

وأشار إلى أنه عند منح الثقة للحكومة من قبل مجلس النواب، فإن كل السلطات الموازية تؤول وتنتهي في الدولة، مشيرًا إلى أنه قد تضطر حكومة الوحدة الوطنية من باب جبر الخواطر والترضية أن تستلم من الحكومة الليبية برئاسة عبدالله الثني التي أرهقت الدولة الليبية بأكثر من 60 مليارًا كدين عام.

وأضاف: “يجب أن يتم التسليم والاستلام بطريقة رسمية حتى لا تتحمل حكومة الوحدة الوطنية الأخطاء التي ارتكبت في السابق، وهناك الرقابة والمحاسبة لمصرف ليبيا الموازي، ومحاسبة الرقابة الإدارية الموازية، وهيئة مكافحة الفساد الموازية، يجب أن تبوب كل هذه الأجسام وتدرس وتوضع في نصابها الصحيح وتسلم للجان موحدة. هناك الآلاف من الموظفين تم تعيينهم في الحكومة الموازية أوضاعهم تحتاج لمعالجة، وكلها تأخذ الكثير من الوقت، وهناك إرهاق للميزانية العامة التي نصفها تذهب مرتبات للموظفين، ما يؤثر بشكل سلبي على برامج التنمية”.

كما نوّه إلى أن حكومة الدبيبة مناطة حاليًا بوضع الإطار وتوحيد المؤسسات وتسيير الأمور إلى حين الانتخابات، لتشكيل حكومة من جسم شرعي موحد يكون لها القوة والقدرة أكثر من هذه الحكومة، مشددًا على ضرورة الحاجة لاتخاذ قرارات صعبة في عملية حلحلة التضخم الوظيفي في الدولة الليبية.

وعلق على حضور خالد المشري لجلسة البرلمان بمدينة طبرق ومصافحته لعقيلة صالح وقال: “بالنسبة للمصالحة والخلل الذي حدث في مجلس النواب والدولة والمؤتمر الوطني العام في 2014 هي عملية تسليم واستلام، كان مجلس النواب في تلك الفترة مختطفًا من مجموعة من شخصيات بعضها استقال وقاطع وبعضها موجود في الساحة حاليًا. عدم التواصل الحقيقي وجهًا لوجه هو من أربك المشهد بين مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام في مفاوضات الصخيرات، نحن طالبنا ودعونا عندما التقينا في مالطا نوري بوسهمين وعقيلة صالح ودعوناهم إلى أن نأتي لطرابلس ونحل الإشكالية، لكن مجلس النواب كانت إرادته مسلوبة في ذلك الوقت”.

واختتم حديثه زاعمًا : “حاليًا البرلمان تحرر بعد التوازن الذي حدث بعد الهجوم على طرابلس والاتفاقية الأمنية بين ليبيا وتركيا التي خلقت توازنًا عسكريًا، وانحسر الضغط على مجلس النواب وأصبح يستطيع أن يدعو من يشاء، وبذلك دعا رئيس مجلس الدولة والسفير التركي. خالد المشري جاء بدعوة من رئاسة مجلس النواب، نحن لا نتوسل في هذا الجانب ومستعدون للجلوس مع مجلس النواب في أي بقعة”.

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