ليبيا – شهد مبنى وزارة العدل في العاصمة طرابلس اليوم الأربعاء مراسم التسليم والاستلام لمهام الوزير والوزارة من حكومة الوفاق إلى حكومة الوحدة الوطنية.

وبحسب المكتب الإعلامي للوزارة، تسلمت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم عبد الرحمن اليوم الأربعاء مكتبها في ديوان وزارة العدل بمدينة طرابلس؛ حيث تمت مراسم التسليم والاستلام من قبل الوزير ورئيس لجنة التسليم والاستلام علي سويسي وعضوية رمضان جاد الله وعبد الرحمن لامين.

وأشارت الوزارة إلى أن وزيرة العدل حليمة إبراهيم كانت قد أدت اليمين القانونية الإثنين الماضي بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق.