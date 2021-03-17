ليبيا – شهد مبنى وزارة الخارجية في العاصمة طرابلس الثلاثاء مراسم التسليم والاستلام لمهام الوزير والوزارة من حكومة الوفاق إلى حكومة الوحدة الوطنية.

ووفقا لما ورد في المكتب الإعلامي للوزارة وتابعته صحيفة المرصد، فقد تم ذلك في أجواء تاريخية ومشهد حضاري، تجسيدًا لمبدأ التسليم السلمي للسلطة، وفي سابقة تاريخية من حيث تولي أول سيدة لمنصب وزير الخارجية، وهي نجلاء المنقوش التي خلفت محمد الطاهر سيالة الذي شغل المنصب منذ منتصف مارس عام 2016.

هذا وعقدت المنقوش برفقة سيالة اجتماعًا عقب إتمام مراسم الاستلام والتسليم حضره الوكلاء ومديرو الإدارات بالوزارة.

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